Busquets migliore in campo per l'UEFA, ma Dugarry: "Come giocherebbe mio padre"

Christophe Dugarry, ex calciatore francese, ha criticato la prestazione di Busquets; ma lo spagnolo vince il premio come miglior giocatore.

Nella serata di martedì il ha strappato un buon pareggio contro il . A dire la verità, per come è andata la partita, la squadra di Gattuso avrebbe anche potuto vincerla, ma se si pensa in generale alla stagione di entrambe le squadre è sicuramente un ottimo pareggio per i partenopei.

Sergio Busquets wins #UCLMOTM award after his display in Naples



He will be one of four nominees for Player of the Week in tomorrow's vote!

Uno dei più positivi tra il Barcellona è stato sicuramente Sergio Busquets, premiato anche dalla UEFA con la palma di miglior giocatore della partita. Suo, soprattutto, il filtrante che ha aperto il campo a Semedo per il pareggio del Barcellona, poi timbrato da Griezmann.

Ma non a tutti è piaciuto il centrocampista spagnolo. Christophe Dugarry, ex calciatore francese proprio dei catalani, ha stroncato la prestazione di Busquest senza mezzi termini.

"La partita di Busquets? Ha giocato come giocherebbe mio padre. Tutta la gara è stata disgustosa".

86 - Sergio Busquets have attempted 86 passes in opposite half vs Napoli, more than any other single #UCL game away from home in his career, except vs in April 2018 at Stamford Bridge (90). MVP

Ma i numeri vanno contro Dugarry. Come svela Opta, il centrocampista spagnolo ha fornito ben 86 passaggi nella metà campo avversaria, più di ogni altra sua prestazione per una gara in trasferta in Champions League (ad eccezione di Chelsea-Barcellona del 2018).