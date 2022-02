Burkina Faso-Senegal dove vederla: Sky o Discovery+? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BURKINA FASO-SENEGAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Burkina Faso-Senegal

Burkina Faso-Senegal Data: 02-02-2022

02-02-2022 Orario: 20.00

20.00 Canale tv: Discovery+

Streaming: Discovery+

Dopo le emozioni dei quarti, la Coppa d'Africa è pronta ad entusiasmarci con le semifinali che delineeranno la finalissima in programma il 6 febbraio: uno dei due penultimi atti è quello tra Burkina Faso e Senegal.

La nazionale burkinabé si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta in virtù del secondo posto nel girone alle spalle dei padroni di casa del Camerun; agli ottavi è arrivato il successo ai calci di rigore sul Gabon, mentre ai quarti una rete di Dango Ouattara ha deciso la sfida con la Tunisia.

Per Mané e compagni primo posto nel proprio raggruppamento iniziale, precedente al 2-0 rifilato a Capo Verde e al 3-1 sulla Guinea Equitoriale. La vincente sfiderà in finale una tra Camerun ed Egitto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Burkina Faso-Senegal: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BURKINA FASO-SENEGAL

La semifinale di Coppa d'Africa tra Burkina Faso e Senegal si giocherà mercoledì 2 febbraio allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.00.

DOVE VEDERE BURKINA FASO-SENEGAL IN TV

Il penultimo atto della Coppa d'Africa tra Burkina Faso e Senegal verrà trasmesso in diretta su Discovery +. Sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv dopo aver perfezionato il proprio abbonamento. L'alternativa è rappresentata dalla possibilità di collegare la propria smart tv ad un TIMVISION BOX o tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

BURKINA FASO-SENEGAL IN DIRETTA STREAMING

Burkina Faso-Senegal disponibile in diretta streaming anche attraverso l'app di Discovery +. Sarà necessario scaricarla su dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale di Discovery + attraverso pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO-SENEGAL

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Kabore, S. Ouattara, Tapsoba, Yago; Guira, Toure; Sangare, Bayala, Bande; D. Ouattara. Ct. Malo

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; I. Gueye, Mendy, P. Gueye; Dia, Diedhiou, Mané. Ct. Cissé