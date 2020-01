Burki scherza con Haaland: "Che peccato, è già in calo da tre a due goal..."

Il compagno di squadra ha parlato dello straordinario avvio di Haaland con la maglia del Borussia Dortmund.

E' senza dubbio il giovane attaccante del momento, Erling Haaland. Dopo aver stupito in Champions con la maglia del , il figlio d'arte è partito in maniera grandiosa anche in : cinque reti in appena due gare, neanche da titolare, e ascesa massima per il 19enne.

Haaland si è subito integrato nel , con i compagni di squadra estasiati da quello che il classe 2000 può fare. Giù ci scherzano su, consapevoli di poter andare veramente lontano con un attaccante del genere, macchina da guerra e da goal.

Burki, portiere del Borussia, ha parlato a DAZN scherzando sull'ultima prestazione:

"Dispiace che sia già in calo, prima ha segnato tre goal e dunque solo due...".

Una battuta che nasconde tutta la forza di Haaland:

"Speriamo che non faccia solo un goal la prossima volta. Scherzi a parte è un grande, sta facendo di tutto per raggiungere il top".

Un goal ogni dodici minuti nelle prime due gare di Bundesliga per Haaland, mentre a livello generale dalla scorsa estate segna ogni 46': un dato assolutamente pazzesco che l'ex Salisburgo proverà a cavalcare fino al termine della stagione, tentando di vincere tutto con la sua nuova casacca.

Pagato appena venti milioni, quelli della clausola rescissoria, Haaland continua a crescere, e con lui il suo valore: per potarlo via dal in futuro servirà uno sforzo notevolte da parte delle più grosse squadre d'Europa. Sempre, ovviamente, che il ragazzo contnui così.