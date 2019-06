Burdisso: "De Rossi al Boca Juniors? Mi darà una risposta la prossima settimana"

Nicolas Burdisso non esclude l'arrivo al Boca Juniors di Daniele De Rossi: "La prossima settimana mi dirà, non so dire una percentuale".

L'ultima gara davanti ai suoi tifosi rappresenta già il passato: il futuro, Daniele De Rossi, l'ha ancora deciso. E i prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso.

L'ormai ex capitano della deve decidere quale sarà la nuova destinazione di una carriera che, quasi sicuramente, continuerà all'estero per non fare uno sgarbo al popolo giallorosso. Magari al Boca Juniors.

L'opzione argentina non è mai del tutto tramontata, anzi: la presenza a Buenos Aires dell'ex compagno di squadra e amico, Nicolas Burdisso, non fa che alimentare le voci su un clamoroso approdo alla corte degli 'Xeneizes'.

Il fuoco della trattativa si è acceso con grande intensità dopo le parole del ds blu-oro che, a 'El Show de Boca', ha annunciato novità imminenti sulla questione relativa a De Rossi.

"De Rossi mi darà una risposta la prossima settimana, non so fare una percentuale sul suo arrivo".

Non è un mistero che De Rossi sia un fan del Boca Juniors e viceversa, quanto basta per concretizzare un'operazione che, soltanto qualche mese fa, sarebbe stata impensabile. Nel calcio però, così come nella vita, per l'impossibile non c'è spazio.