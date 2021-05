Burak Yilmaz trascina il Lille verso il trionfo: ha gli stessi numeri di Ibrahimovic

Mentre in Italia la Juventus ha ufficialmente abdicato nello scorso week-end, lasciando il trono della Serie A all'Inter di Conte, anche in Francia si preparano a una clamorosa rivoluzione.

Quando mancano solo due giornate alla fine della Ligue 1 infatti il Lille guida ancora la classifica davati al PSG, primato puntellato con la convincente vittoria per 3-0 ottenuta venerdì sera sul campo del Lens.

Il grande protagonista, ancora una volta, è stato Burak Yilmaz che sta vivendo una seconda giovinezza al Lille trascinando la squadra verso un trionfo decisamente inatteso.

15 – Only Cristiano Ronaldo (27) has scored more goals than Burak Yilmaz (15) among players aged 35 or older in the Top 5 European leagues this season. Venerable. #RCLLOSC pic.twitter.com/cm3vuKCJio