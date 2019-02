Buone notizie per l'Inter: Keita di nuovo in gruppo

L'Inter può sorridere per quanto riguarda l'infermeria: Keita Balde ha smaltito l'infortunio ed è tornato ad allenarsi col resto della squadra.

Se i risultati arrivati sul campo non lasciano spazio per tranquillità e soddisfazione, l'Inter prova a recuperare il sorriso sul fronte infermeria, quasi completamente svuotata.

Segui Parma-Inter in diretta streaming su DAZN

Keita Balde è tornato infatti ad allenarsi con il resto del gruppo dopo la distrazione al bicipite femorale della coscia destra rimediata a metà gennaio e decisiva per il forfait nei match di campionato con Sassuolo, Torino e Bologna, oltre quello di Coppa Italia perso ai rigori contro la Lazio.

Infortunio arrivato proprio sul più bello: il senegalese aveva conquistato il posto da titolare ai danni di Perisic, segnando anche la rete della vittoria ad Empoli lo scorso 29 dicembre, ultimo successo nerazzurro in Serie A.

Per Spalletti si tratta del recupero di un uomo importante, in grado di agire da alternativa di livello sulla fascia sinistra presidiata solitamente dal croato, distratto dalle voci di mercato e dal forte interesse mostrato dall'Arsenal nei suoi confronti.

Keita Balde si appresta così a tornare nell'elenco dei convocati in vista della trasferta di Parma, in programma sabato sera al 'Tardini': più che probabile una partenza dalla panchina, per poi magari riassaporare il terreno di gioco a gara in corso.