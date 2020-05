Buone notizie per la Juventus: Demiral torna a lavorare in campo

La Juventus prosegue i suoi allenamenti individuali ed oggi accoglie per la prima volta in campo anche Merih Demiral.

La comunica una bella notizia, proprio nello stesso giorno in cui anche Nicolò Zaniolo ha annunciato il rientro in campo: Merih Demiral torna per la prima volta a correre in campo dopo l'operazione al crociato.

Al #JTC si continua a lavorare individualmente. E guardate chi ha ricominciato ad allenarsi in campo proprio oggi… 👀



➡️ https://t.co/D7RCBRdjXB pic.twitter.com/g6OLeiFCJb — JuventusFC (@juventusfc) May 13, 2020

"Oggi c’è una novità che riguarda Merih Demiral: il giocatore turco è tornato al Training Center. Merih, che prosegue il suo percorso riabilitativo al J|Medical, da oggi ha infatti iniziato anche a lavorare in campo, nell'ottica di un graduale recupero dal suo infortunio. Continua il programma di allenamento individuale per i giocatori della Juventus. I bianconeri impegnati, come nei giorni scorsi, sono Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani". Altre squadre

Infortunati nello stesso giorno, in quel maledetto -Juventus per loro, Zaniolo e Demiral tornano quindi a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo l'infortunio al crociato.