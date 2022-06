Buone notizie per l'Italia di Mancini: Donnarumma recupera per l'Ungheria

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del portiere della Nazionale, che ha accusato problemi al dito in occasione della gara con la Germania.

Gianluigi Donnarumma ci sarà martedì sera al 'Manuzzi' di Cesena nella sfida tra l'Italia e l'Ungheria. L'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di oggi il portiere della Nazionale è rassicurante: nessuna frattura al dito dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro la Germania ieri sera.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' l'estremo difensore classe 1999 non lascerà il ritiro di Coverciano, ma al contrario sta già preparando la gara in programma tra due giorni e valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.

Al termine della gara del 'Dall'Ara' di Bologna, il commissario tecnico Roberto Mancini aveva parlato dell'infortunio rimediato dal portiere azzurro:

"Donnarumma ha avuto un problema al dito. Ma gliene rimangono 9, quindi rimane qui e deve giocare".

Dopo l'1-1 con la Germania, con Kimmich che ha risposto a Gnonto, l'Italia affronterà l'Ungheria a Cesena martedì, prima delle gare in trasferta contro l'Inghilterra sabato 11 e ancora la Germania il 14 giugno.