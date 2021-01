Bundesliga, il sogno dell'Union Berlino: è a un punto dalla zona Champions League

Al secondo anno in Bundesliga, doveva lottare per la salvezza. E invece è a 28 punti a -1 da Dortmund e Leverkusen. Sognando l'Europa dei grandissimi.

Impronosticabile. Se a inizio stagione qualche addetto ai lavori avesse pensato di vedere l' Union Berlino lottare per la , probabilmente sarebbe stato deriso. Invece, dopo 16 giornate di , i fatti dicono che il club di Köpenick, quartiere dell'ex zona est della capitale tedesca, è una seria pretendente per entrare nell'Europa che conta.

28 punti raccolti, quinto posto solitario. Soltanto uno in meno di e . La prima, quella che doveva contendere il titolo al con i suoi super talenti; la seconda, una squadra che punta a entrare in Champions League ogni stagione. L'Union, invece, a curriculum ha soltanto una salvezza tranquilla nella scorsa stagione. Che peraltro è stata soltanto la prima in assoluto in Bundesliga, dopo tanti anni trascorsi tra seconda e terza serie.

Fino al 2019, in effetti, si era parlato del club dell'ex DDR soltanto per la loro tradizione, per essere la squadra della resistenza opposta alla Dynamo Berlino, la squadra della Stasi. Per l'affetto e il legame con i propri tifosi, che per salvare il club dal fallimento hanno donato il sangue e hanno ristrutturato lo stadio in prima persona, gratuitamente, facendo turni al cantiere per rendere la casa dell'Union, lo Stadion an der Alten Försterei, uno stadio più moderno (la struttura ha recentemente festeggiato i cent'anni).

Ora, finalmente, gli Eisernen si fanno riconoscere anche per i risultati. Per l'ambizione di diventare finalmente un club non soltanto di Bundesliga, ma soprattutto da Bundesliga. Legittimando la propria presenza nella massima serie, senza essere una semplice comparsa. Oltre la salvezza con 41 punti dell'anno scorso, che secondo molti era dettata prima dall'entusiasmo e poi dal valore tecnico, comunque esiguo.

Quest'estate, invece, l'allenatore Urs Fischer (che aveva anche conquistato la promozione del 2019) ha accolto anche una star come Max Kruse , uomo da 80 goal e oltre 70 assist in carriera in Bundesliga. Il primo grande passo in avanti per portare l'Union ancora di più sulla mappa del calcio. Anche dopo il suo infortunio, all'inizio del mese di dicembre, la corsa non si è frenata. E ha trovato nuovi protagonisti, come l'attaccante ex Taiwo Awoniyi o il centrale Marvin Friedrich , che ha già segnato 4 goal.

Una squadra low cost, senza spese pazze, ma costruita con underdog o giocatori in cerca di riscatto. Come Cedric Teuchert , che ha firmato l'1-0 decisivo per battere il Bayer Leverkusen, o come Grischa Prömel, che ha segnato contro il , fino a capitan Trimmel. Un gruppo di semisconosciuti ai più - si segnala la presenza di Karius come secondo portiere - che quest'anno si è ritrovato a sognare. E ha intenzione di farlo fino in fondo.