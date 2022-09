Bundesliga, terzo pareggio consecutivo del Bayern: De Ligt causa il rigore del 2-2

Terzo pareggio di fila per gli uomini di Nagelsmann, reduci dall'impegno di Champions con l'Inter. L'ex juventino concede un rigore per fallo di mano.

Il Bayern Monaco non riesce più a vincere in campionato. I bavaresi sono reduci dal 2-2 interno contro lo Stoccarda, risultato che vale il terzo pareggio consecutivo in Bundesliga per la squadra di Nagelsmann.

Avanti due volte, prima con Tel e poi con Musiala, il Bayern si è fatto rimontare dal goal di Fuhrich e dal calcio di rigore trasformato da Guirassy al 92esimo.

Protagonista in negativo della giornata della squadra più titolata di Germania è stato Matthijs De Ligt. L'ex difensore centrale della Juventus ha causato il penalty che ha concesso il pareggio allo Stoccarda.

Ancora una volta a condannare l'olandese è stato un fallo di mano. A segnalare il tocco con il braccio è stato l'intervento del VAR.

Dopo sei giornate di Bundesliga, il Bayern si trova a 12 punti in classifica e non vince dal 21 agosto, nel 7-0 in casa del Bochum.

I bavaresi rischiano di vedere allungare il Friburgo in vetta alla classifica, qualora i bianconeri vincessero contro il Moenchengladbach, e rischiano di venire scavalcati anche dall'Union Berlino.