La Bundesliga riparte il 9 maggio: si lavora per l'ufficialità

Si giocherà a porte chiuse il resto del torneo tedesco, che dovrebbe essere il primo tra i grandi campionati europei a tornare.

verso il ritorno tra fine maggio e inizio giugno, Premier League e idem, ancora indecisa. Nel lotto dei cinque grandi tornei europei a fare la prima mossa è la , in virtù di una che ha sensibilmente limitato la pandemia di coronavirus.

Il 9 maggio, infatti, dovrebbe essere la data in cui tornerà la Bundesliga, sospesa come il resto dei campionati calcistici. Si giocherà a porte chiuse in attesa che tutto possa tornare alla normalità e creare grossi assembramenti, ma si potrà concludere la stagione.

Markus Söder (Primo Ministro della Baviera) e Armin Laschet (Primo Ministro della Nord Reno-Westfalia) hanno dichiarato oggi che è "immaginabile" vedere una Bundesliga concludersi in questo modo. Certo non sarà lo stesso, ma la linea è quella di chiudere l'annata.

Christian Seifert, vice-presidente della federazione, è chiaro:

"Ora prima e seconda lega del calcio tedesco hanno una prospettiva importante davanti, ci hanno inviato segnali positivi".

Sospesa alla 25esima giornata, la Bundesliga ripartirà con il di Flick, confermato per i prossimi anni durante lo stop per pandemia, primo in classifica con quattro punti di vantaggio sul e cinque sull'agguerrito .

In Bundesliga gli allenamenti, con le dovute precauzioni per combattere la diffusione del covid-19, sono iniziati da qualche giorno, ragion per cui i prossimi due weekend potrebbero essere gli ultimi senza il calcio. Dalla seconda settimana di maggio, si riparte col pallone. Diverso, ma sempre pallone.