Bundesliga, le partite del turno infrasettimanale: dove vederle in tv e streaming

28ª giornata di Bundesliga: spicca il big match Borussia Dortmund-Bayern. Dove vedere tutte le partite del campionato tedesco in tv e streaming.

La non si ferma. Il campionato tedesco, che ha aperto la strada al ritorno del calcio pur senza la presenza del pubblico sugli spalti, torna in campo per disputare la ventottesima giornata. Si tratta del primo dei due turni infrasettimanali previsti da qui alla conclusione della stagione.

Occhi puntati sulla grande sfida del Signal-Iduna Park: Borussia Dortmund contro Bayern Monaco, ovvero le prime due della classifica, divise da appena 4 lunghezze. La formazione di Hansi Flick, campione in carica, comanda il torneo con 61 punti; quella di Lucien Favre la segue a ruota al secondo posto, a quota 57. All'andata, all'Allianz Arena, il si è imposto con un nettissimo 4-0.

Sarà la sfida nella sfida tra i due bomber più in vista della Bundesliga: da una partegià strepitoso dal suo arrivo a dal , e dall'altracapocannoniere con 27 reti, 3 in più rispetto a Timo Werner ( ).

Interessanti anche le altre sfide del turno: proprio il Lipsia, terzo in classifica dietro alla coppia Bayern- Dortmund, ospiterà mercoledì l'Hertha per provare a riavvicinarsi alla vetta, già occupata all'inizio della stagione, mentre il quarto se la vedrà con il sesto.

Altre squadre

In coda, il Paderborn è da considerarsi quasi spacciato: sono infatti 9 i punti di distacco degli uomini di Baumgart, impegnati in casa dell' , dal , quartultimo e di scena in casa dell'Union Berlino. Situazione che rimane delicatissima anche per il , penultimo - anche se con una partita da recuperare - e impegnato contro il .

DOVE VEDERE LA BUNDESLIGA IN TV E STREAMING

La Bundesliga è visibile su Sky, che detiene in esclusiva i diritti della competizione. Il piatto forte è come detto -Bayern, che sarà trasmessa singolarmente da Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Saranno visibili anche Bayer Leverkusen-Wolfsburg su Sky Sport Football, Lipsia-Hertha su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e -Colonia su Sky Sport Arena. Le altre sfide della ventottesima giornata saranno invece inserite nella Diretta Goal del martedì e in quella del mercoledì.

Sarà possibile seguire il turno di Bundesliga anche in : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio SkyGo, utilizzabile tramite computer, smartphone e tablet, e inoltre tre partite a giornata saranno visibili su Now Tv acquistando il pacchetto Sport.

BUNDESLIGA, 28ª GIORNATA: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE TV

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO (martedì 26 maggio ore 18.30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG (martedì 26 maggio ore 20.30) - SKY SPORT FOOTBALL

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO (martedì 26 maggio ore 20.30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

WERDER BREMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH (martedì 26 maggio ore 20.30) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

LIPSIA-HERTHA BERLINO (mercoledì 27 maggio ore 18.30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

HOFFENHEIM-COLONIA (mercoledì 27 maggio ore 20.30) - SKY SPORT ARENA

FORTUNA DUSSELDORF-SCHALKE 04 (mercoledì 27 maggio ore 20.30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

AUGSBURG-PADERBORN (mercoledì 27 maggio ore 20.30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

UNION BERLINO-MAINZ (mercoledì 27 maggio ore 20.30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga