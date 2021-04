Bundesliga, l'Hertha Berlino in quarantena: rinviate tre partite

Il club della capitale è stato messo in quarantena dalle autorità sanitarie locali dopo quattro casi di Covid-19: rinviate le prossime tre gare.

A 6 giornate dal termine del campionato, la Bundesliga fronteggia il rischio di dover rivedere il calendario. L'Hertha Berlino è stato infatti messo in quarantena a seguito di un focolaio di Covid-19 che si è sviluppato all'interno del gruppo squadra.

Giovedì in mattinata il club della capitale tedesca ha comunicato le positività dell'allenatore Pal Dardai, del suo vice e anche la quarantena per l'assistente 'Zecke' Neuendorf, più la positività del giocatore Dodi Lukebakio, a cui in serata se n'è aggiunta un'altra.

In serata la comunicazione delle autorità sanitarie, che hanno obbligato alla quarantena di 14 giorni tutti i membri del gruppo squadra. Oggi invece è arrivata la nota ufficiale della DFL, che ha disposto il rinvio delle partite contro Mainz (18 aprile), il Friburgo (21 aprile) e lo Schalke 04 (24 aprile).

L'Hertha potrà tornare ad allenarsi soltanto dal 29 aprile in poi, salvo indicazioni delle autorità sanitarie. Dovrà giocare le ultime tre giornate nei weekend l'8, il 15 e il 22 maggio. Possibile che i recuperi vengano predisposti nei mercoledì precedenti. Valutazioni che la lega, come annunciato, farà soltanto nei prossimi giorni.