Bundesliga, Bayern Monaco fermato dal Lipsia: Borussia Dortmund a -2

Il Lipsia blocca il Bayern Monaco sullo 0-0 e tiene in vita le speranze del Borussia Dortmund, che vince e va a -2 a una giornata dal termine.

Un finale di stagione emozionante in , dove il manca il primo match ball per chiudere il campionato: i bavaresi vengono fermati sul campo del e il torna a sperare con due punti di distacco a una giornata dal termine.

I gialloneri soffrono in casa ma battono il Dusseldorf 3-2 e accorciano il distacco dalla capolista, lasciando aperta la corsa alla conquista del Meisterschale e rinviando il discorso a un ultimo turno thrilling, sia per la vetta che per il discorso .

Gli uomini di Kovac saranno infatti impegnati in casa contro l' Francoforte, mentre il Dortmund farà visita al : due avversarie in piena corsa per il quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions.

Una corsa che ha visto invece il rallentare sul pari contro uno 04 ormai senza reali obiettivi di classifica: tre squadre separate da un punto, con l' che ha però una partita in meno.

Ancora aperta anche la questione , che vede coinvolte anche , e . Situazione già definita invece in coda, dove e sono già retrocesse, mentre lo giocherà il playout.