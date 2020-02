Bulka rivela: "Di Maria odia lo United, cambia canale quando lo vede in tv"

Marcin Bulka, portiere del PSG, svela l'avversione di Angel Di Maria nei confronti del Manchester United: "Non ha buoni ricordi della sua esperienza".

Una sola stagione, con 27 presenze e 3 goal segnati, prima dell'addio. Un'esperienza dimenticabile. Un'avventura, quella al , che Angel Di Maria considera la peggiore della propria carriera, poi rinvigorita dal trasferimento al nell'estate del 2015.

Di più: il sentimento che Di Maria prova nei confronti dello United è vera e propria avversione. Odio, addirittura. E a rivelarlo è il compagno Marcin Bulka, portiere arrivato al PSG al la scorsa estate, al canale polacco Youtube 'Foot Truck'.

"Di Maria odia lo United, non ha buoni ricordi della sua esperienza a Manchester. E quando lo vede in cambia immediatamente canale".

Le parole di Bulka fanno rumore, ma non sono una novità assoluta. Così come non è una novità che il rapporto tra Di Maria e il Manchester United, iniziato sotto i migliori auspici al momento dell'arrivo dell'argentino dal , si sia chiuso in maniera burrascosa.

Nell'andata dei quarti di finale di della scorsa stagione, con protagoniste proprio Manchester United e PSG, Di Maria venne insultato e fischiato dal pubblico dell'Old Trafford. Lui rispose a modo suo, con due assist vincenti e una grande prestazione. Ma al ritorno lo United si prese una rivincita coi fiocchi, eliminando lui e i francesi.