Bulgaria, il ct Balakov ritratta: "Chiedo scusa a tutti i giocatori inglesi"

Il commissario tecnico della Bulgaria cambia idea, dopo aver criticato i tifosi dell'Inghilterra: "Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso".

Tre giorni fa, nella sfida tra e Bulgaria (valida per le qualificazioni ad ), abbiamo assistito a continui cori razzisti da parte del pubblico della Bulgaria nei confronti dei giocatori inglesi e, come se non bastasse, anche a ad una serie di saluti fascisti fatti sempre dai tifosi bulgari.

Nella giornata di martedì, a sorpresa, il commissario tecnico della Bulgaria ha puntato il dito contro i tifosi dell'Inghilterra con queste parole.

"Probabilmente i nostri tifosi non erano soddisfatti del modo in cui la squadra stava giocando. Personalmente non ho sentito cori razzisti. Devo dire che c'è stato un comportamento inaccettabile non solo da parte dei tifosi della Bulgaria, ma anche di quelli dell'Inghilterra, che hanno fischiato e urlato durante l'inno nazionale".

Oggi Krasimir Balakov, attraverso un comunicato, ha cambiato radicalmente versione, ad un solo giorno di distanza.

"Vorrei dichiarare una cosa molto chiaramente: dal momento che sono stati segnalati casi di discriminazione razziale allo stadio di Sofia, in quanto allenatore della nazionale bulgara, vorrei offrire le mie sincere scuse ai calciatori inglesi e a chiunque si sia sentito offeso".

Poi ha spiegato le parole di ieri, che evidentemente non sono uscite dalla sua bocca nel modo migliore.