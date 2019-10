Bulgaria, il ct Balakov: "Comportamento inaccettabile dei tifosi dell'Inghilterra"

Pugno duro, è quello che la FIFA è pronta a utilizzare contro gli autori dei diversi atti razzisti in Bulgaria-Inghilterra. L'esatto opposto di quanto fatto dal ct bulgaro, Krasimir Balakov, il quale ha invece minimizzato quanto accaduto a Sofia ieri sera.

Il commissario tecnico ha infatti negato la presenza di cori razzisti nel corso della gara, sospesa invece per ben due volte proprio a causa dei continui insulti rivolti dai tifosi ad alcuni giocatori dell' .

"Probabilmente i nostri tifosi non erano soddisfatti del modo in cui la squadra stava giocando. Personalmente non ho sentito cori razzisti. È stata l'azione di un piccolo gruppo di persone. Devo dire che c'è stato un comportamento inaccettabile non solo da parte dei tifosi della Bulgaria, ma anche di quelli dell'Inghilterra, che hanno fischiato e urlato durante l'inno nazionale. Nel secondo tempo poi hanno usato parole contro i nostri tifosi che trovo inaccettabili".