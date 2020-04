Buffon tra il rinnovo con la Juventus e la solidarietà: una favola per #CasaBuonanotte

Buffon rinnoverà con la Juventus ed intanto aderisce a #CasaBuonanotte, iniziativa benefica per raccogliere fondi contro il Coronavirus.

Gianluigi Buffon e la , avanti insieme. Ormai manca solo la firma ma non ci sono più dubbi: il portierone di Carrara proseguirà la sua carriera tra i pali almeno per un'altra stagione.

Troppo forte la voglia di infilarsi i guanti e volare da una parte all'altra di una porta per pensare di smettere, specie dopo mesi di stop forzato a causa del Coronavirus.

Buffon, quindi, nelle prossime settimane dovrebbe mettere nero su bianco il rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2021. Obiettivo? Battere altri record e magari provare a vincere quella inseguita per tutta la sua vita calcistica.

A proposito dell'emergenza sanitaria lo stesso Buffon intanto ha aderito all'iniziativa benefica #CasaBuonanotte, idea di Access Live Communication con la partecipazione di VANQUISH e Red Carpet Group.

Il progetto nasce per intrattenere i bambini in questo periodo difficile pubblicando una favola al giorno dal 14 aprile e per i prossimi 40 giorni. Il tutto con lo scopo di raccogliere fondi che verranno devoluti per intero alla Protezione Civile Italiana.

Oltre a Buffon hanno aderito all'iniziativa altri sportivo come Bonucci, Pirlo, Ranocchia, Juan Pablo Sorin e Ivan Basso. Tutte le storie verranno raccolte sul sito www.casabuonanotte.it.