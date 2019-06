Buffon torna alla Juventus: ma la fascia da capitano tornerà a lui?

Si avvicina il ritorno del 41enne portiere alla Juventus, ma troverà una situazione diversa rispetto ad un anno e mezzo fa.

Incredibile, ma vero, Gigi Buffon può tornare alla dopo appena un anno dall'addio a Parigi. Dop le voci, anche la conferma dell'agente riguardo il possibile approdo dell'ex bianconero nuovamente nella squadra con cui ha vinto tanto in in queto millennio.

Buffon troverà per una situazione diversa da un anno, per diversi elementi. Prima di tutto la gerarchia con Szczesny si ribalterà in caso di ritorno alla Juventus: un anno e mezzo fa il portiere italiano era primo ed imprescindibile. Ora il ruolo di numero uno, sia letteralmente che come simbolo di prima scelta, è del polacco. Ma non solo.

Sì perchè dopo l'addio di Buffon è stato l'amico Chiellini ad ereditare la fascia di capitano e difficilmente la riavrà dopo un ritorno alla Juventus: più probabile un ruolo da vice, con il centrale ancora con la C al braccio nella prossima stagione, di base l'ultima da professionista per il portiere.

A 41 anni Buffon sarà l'esperto secondo portiere e l'esperto vice capitano, a caccia di qualche presenza da titolare per poter diventare il giocatore più presente nella storia della e magari essere l'unico a vincere lo Scudetto in dieci occasioni. Il primato è ancora suo a nove, con Barzagli, Bonucci e Chiellini a nove.

Buffon ha ricoperto il ruolo di capitano della Juventus dal 2012 al 2018, ovvero dall'addio di Del Piero alla partenza verso il . Se il portiere di Carrara conta diciasette stagioni con i bianconeri, Chiellini è a quindici e si è guadagnato la fascia indiscutibilmente.

Per ora solo supposizioni, in attesa di due step fondamentali: prima di tutto l'eventuale ritorno alla Juventus che sembra essersi realmente avvicinato nelle ultime 24 ore, dunque il confronto tra allenatore, dirigenza, società e Chiellini per decidere il futuro della fascia.