Buffon torna alla Juventus: fissate per stamattina le visite mediche

Il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus è realtà: fissate per stamattina le visite mediche del portiere italiano, che lascia dopo un anno il PSG.

Il ritorno di Gigi Buffon alla è realtà: il portiere italiano è pronto a tornare alla base esattamente un anno dopo dal suo addio. Quelle che sembravano semplici suggestioni hanno dato vita a un'operazione lampo, che ripoterà il classe '78 a vestire la maglia bianconera per un'altra stagione.

In casa Juventus sono state infatti fissate per stamattina le visite mediche di rito: poi arriverà la firma sul nuovo contratto per quello che si presenta come il secondo grande rientro alla 'casa madre' operato dalla dirigenza bianconera dopo Bonucci.

#Juventus: domani le visite mediche di #Buffon // Buffon will have medicals with Juventus tomorrow morning ✅✍️⚪️⚫️ @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 3, 2019

Doppio affare in pochi giorni sull'asse -Parigi: dopo la presentazione di Rabiot, anche Buffon lascia il dopo un'ultima stagione fatta di alti e bassi con 25 presenze tra e coppe.

Buffon torna alla Juventus per fare il secondo alle spalle di Szczesny in quella che sarà probabilmente la sua ultima avventura sul rettangolo da gioco: poi il futuro in società nelle vesti di dirigente. Gigi riabbraccia il popolo bianconero: le lacrime del suo addio sono ormai un lontano ricordo.