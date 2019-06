Buffon torna alla Juve? Ciccio Graziani duro: "A una certa età ti devi fermare"

Gigi Buffon e la : una storia che potrebbe regalare ancora forti emozioni dopo un solo anno dal commovente addio. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma la trattativa è ben avviata e i contatti vanno avanti: sul delicato tema si è espresso anche Ciccio Graziani, che storce però il naso sull'operazione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', l'ex giocatore non vede di buon occhio il ritorno di Buffon in bianconero:

"Non lo riprendono per fare il leader dello spogliatoio, per quello c'è l'allenatore. Non ho capito perché è andato via l'anno scorso senza fare il dirigente per poi tornare ora a fare il secondo".