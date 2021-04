Buffon squalificato e Szczesny in dubbio, Pirlo: "Pinsoglio è pronto"

Buffon salterà il derby della Mole per squalifica, c'è attesa per il tampone di Szczesny: la Juventus potrebbe dover affidare la porta a Pinsoglio.

La Juventus si appresta a sfidare il Torino nel derby con molte assenze: Bonucci e Demiral sono entrambi positivi al Covid-19, mentre Dybala, McKennie e Arthur rientrano tra gli esclusi per l'ormai celebre cena a casa dello statunitense, che ha visto l'intervento delle forze dell'ordine oltre l'orario del coprifuoco.

Non potrà esserci nemmeno Buffon, squalificato per la bestemmia proferita in Parma-Juventus del 19 dicembre: attenzione rivolta anche alla situazione relativa a Szczesny, in attesa di conoscere l'esito del tampone a cui si è sottoposto dopo il ritiro con la Polonia, dove il collega Skorupski è risultato positivo.

Qualora anche l'ex Roma dovesse dare forfait, tra i pali della 'Vecchia Signora' toccherebbe inevitabilmente al terzo portiere Carlo Pinsoglio, come ammesso da Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia.

"La squalifica di Gigi non ce l'aspettavamo più, alla fine è arrivata. Per quanto riguarda Szczesny aspettiamo il tampone, altrimenti c'è pronto Pinsoglio".

Per Pinsoglio si tratterebbe del quarto gettone in assoluto con la maglia della Juventus, il primo in questa stagione in cui non ha ancora avuto modo di esordire: chissà che non si profili improvvisamente una chance nelle prossime ore.