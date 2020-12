Buffon si gode il successo al Camp Nou: "Mi ripaga dell'1-3 di Madrid"

0-3 in . L'ultima volta che Gianluigi Buffon aveva visto un risultato del genere, era il 90' di - . Poi il rigore di Cristiano Ronaldo ha cambiato la storia dal dischetto.

Questa sera, al Camp Nou, Buffon di CR7 era compagno. E stavolta i rigori li ha festeggiati, difendendo la sua porta con una serie di parate da fuoriclasse.

A fine partita, ai microfoni di 'Sport Mediaset', il portiere bianconero, 43 anni il prossimo gennaio, ha ricordato proprio quella serata. Sentendosi ripagato.

"Quella di stasera è un'impresa e una partita che ricorderò con tanto piacere, qualcosa che non capita veramente tutti i giorni. Ripaga me stesso e tutta la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che poi finì 1-3 al 90'..."