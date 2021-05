Buffon saluta la Juventus: "Ho dato tutto, ho ricevuto di più"

Il portiere bianconero ufficializza l'addio: "Non è facile tagliare questo cordone, qui c'è la mia casa, la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime".

Stavolta è finita, davvero. Gianluigi Buffon saluta la Juventus dopo tanti anni di vittorie e soddisfazioni, ma anche di sconfitte e grandi delusioni. Lo fa da secondo portiere, senza mai alzare la voce.

A ufficializzare l'addio ai colori bianconeri è lo stesso Buffon tramite un lungo post pubblicato sui social.

"Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una decisione facile. Perché non è facile tagliare questo cordone, qua dove c'è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto. Ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine".

La decisione era stata anticipata in un'intervista rilasciata a 'Bein Sport', in cui Buffon annunciava l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus.

A questo punto resta da capire se Buffon deciderà di appendere i guanti al chiodo o vorrà provare un'altra avventura, magari all'estero come già accaduto un paio di stagioni fa quando scelse di trasferirsi a Parigi.