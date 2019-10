Buffon dopo la rovesciata vincente di Ronaldo: "Guarda questo figlio di..."

Gigi Buffon racconta un aneddoto risalente al celeberrimo goal di Ronaldo in Juventus-Real: "Mi disse: 'Ho 33 anni: non male, vero?'".

Un cross apparentemente come un altro di Carvajal e poi ecco sbucare dal nulla lui, Cristiano Ronaldo: strepitosa rovesciata vincente e 3-0 sulla . Un goal che, in pratica, ha aperto la strada all'approdo a del portoghese. Ma Gigi Buffon non lo sapeva ancora.

Al 'Festival dello Sport' di Trento, il portiere bianconero non ha parlato solo di Antonio Conte, ma anche dello stesso Ronaldo. Raccontando un episodio risalente a quella sera di aprile 2018 in cui Ronaldo, da avversario si prese gli applausi dell'Allianz Stadium.

"Dopo quella rovesciata gli chiesi: 'Ma quanti anni hai?'. E lui, sorridendo: '33. Non male, eh?'. E io pensai: 'Guarda questo figlio di...'".

Un aneddoto raccontato da Buffon con il sorriso sulle labbra, ovviamente. Ma il portiere della Juventus torna serio quando parla dell'impatto, professionale e umano, di Cristiano Ronaldo con il mondo bianconero.