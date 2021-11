Buffon riparte da Chiellini e Bonucci: "Vanno clonati, i problemi della Juve erano evidenti"

E' andato via da qualche mese, ma la testa rimane lì, dove ha passato tanti anni della sua carriera da calciatore, affermandosi come un'icona: Gianluigi Buffon non smette di pensare alla Juventus, seppur da osservatore.

Intervenuto ai microfoni di Sky, il portiere del Parma ha commentato il difficile momento in casa bianconera.

"Che la parabola iniziasse ad essere discendente e che ci fosse qualche problema era evidente, ma l'arrivo di Allegri poteva far pensare a una svolta", ha spiegato Buffon.

"La Juve è tra le prime in campionato per giocatori, non sono inferiori a quelli di Inter, Milan e Napoli: però bisogna vedere se riescono a fare squadra. E' quello il punto", ha aggiunto.

Secondo Buffon, bisogna ripartire da personalità forti come quelle di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, leader in campo e fuori.

"Gente come Chiellini e Bonucci andrebbe clonata: ne ho incontrati davvero pochi come loro, per leadership e carisma. Anche Khedira, Tevez e Mandzukic erano sulla stessa riga: quando era il momento portavano la croce".

Tempo e lavoro, questi i presupposti fondamentali per una ripresa, secondo l'ex portiere della Nazionale.

"Ci vuole tempo per far ripartire un progetto vincente: la Juve ha fatto cose clamorose, ma era impensabile tenere quei livelli".