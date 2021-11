Incubo Buffon: quattro goal presi nel primo tempo, non era mai successo

Doveva essere una domenica come tutte le altre, quella nella quale puntare al terzo successo consecutivo con il suo Parma in campionato, Gigi Buffon invece, non solo ha visto la sua squadra crollare sotto i colpi di un Lecce scatenato ma, a 43 anni, si è ritrovato costretto a fare i conti con un record negativo.

Per la prima volta nel corso di una carriera iniziata nel lontano 1995, Buffon ha infatti subito quattro goal in un primo tempo con una maglia di club addosso.

4 - Gianluigi Buffon ha subito quattro gol in un primo tempo per la prima volta nella sua carriera con i club. Poker.#SerieB #LecceParma — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 7, 2021

Al Via del Mare infatti, il Lecce prima ha trovato il vantaggio al 16’ con Coda e poi ha dilagato andando ancora due volte a segno con lo stesso attaccante (reti al 31’ e al 44’) e con Strefezza (goal del momentaneo 3-0 al 37’).

Se per Buffon è stata una domenica da incubo, viceversa da sogno è stata proprio per Coda che però non è stato il primo giocatore a riuscirgli a segnare una tripletta in 45’: ci era infatti già riuscito Matteo Serafini in un Brescia-Juventus del 2007, sempre in Serie B, terminato 3-1 per le Rondinelle.