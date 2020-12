Buffon non dimentica PSG-United: "Ci ripenso 4 volte a settimana"

Nella lunghissima e vincente carriera di Gianluigi Buffon c'è una notte che il portierone bianconero vorrebbe cancellare. Era il 6 marzo 2019 ed al 'Parco dei Principi' si giocava il ritorno degli ottavi di tra e .

I francesi, che avevano vinto all'andata per 0-2, si sentono sicuri. Forse troppo. Tanto che alla fine la spunta il Manchester United anche grazie a un clamoroso errore di Buffon che oggi, intervistato da 'l'Equipe', ammette di non averla ancora superata.

Il portiere, tornato nel frattempo in bianconero, ricorda quella serata da incubo.

Buffon però è sicuro che alla una cosa del genere non sarebbe successa e ne spiega il motivo.

"Non avevo la forza o l’energia per percepire che ci stavamo preparando alla partita in una maniera troppo leggera e forse, per non essere il vecchio che sgrida tutti, non ho detto: ‘Oh ragazzi, non ci siamo’. Alla Juventus non sarebbe successo. Ero sicuro che in quella stagione saremmo arrivati in finale”.