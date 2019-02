Buffon e la simpatia per il Borussia Mönchengladbach: "Tutto grazie al Subbuteo"

Buffon ha rivelato la sua simpatia per il Borussia Mönchengladbach da tempo, ora ha svelato anche la motivazione: "Tutto grazie al Subbuteo".

Per il proprio 41esimo compleanno, tra i tanti regali Gianluigi Buffon ne ha ricevuto uno molto speciale: una maglia 'retrò' del Borussia Mönchengladbach, con tanto di dedica. Il portiere ex Juventus non ha mai nascosto la simpatia verso il team tedesco, dovuta, come ha raccontato, al Subbuteo.

Il numero 1 del PSG lo ha dichiarato in un'intervista alla giornalista della CNN Becky Anderson in occasione del suo compleanno. È stata lei a consegnare la maglia del Gladbach a Buffon, che ha spiegato come questa passione è poi nata.

La simpatia di Buffon per i 'Fohlen' affonda le radici nell'infanzia del portiere carrarese, quando nel suo Subbuteo che aveva da piccolo c'era il Gladbach. E il giovane Buffon ci giocava sempre.

"Non sono tifoso, ma è una squadra che ho sempre seguito con grande piacere. Quando ero piccolo, il Gladbach era una delle squadre con cui giocavo sempre nel mio Subbuteo. Mi piaceva perché aveva i colori della maglia molto belli e aveva un nome che non riuscivo a pronunciare da piccolo".

Borussia Mönchengladbach & @gianluigibuffon - a love story that began at childhood 💚



See why as @BeckyCNN gives the goalkeeping legend a birthday gift from his favourite German team 🇩🇪



Catch the full special with Gigi on @CNN in March! 📺#DieFohlen pic.twitter.com/7Z7YlO2KnR — Gladbach (@borussia_en) 13 febbraio 2019

Nel 2015 in Champions League per la prima volta Buffon ha affrontato il Gladbach da avversario e aveva lanciato i guanti alla curva dei tifosi dei 'Fohlen' in segno di ammirazione. Per malinteso gli vennero lanciati indietro.

Poi tutto fu chiarito e il Borussia omaggiò Buffon con una sciarpa speciale, la celebre sciarpa "A German Team", con tanto di lettera scritta dal direttore sportivo Max Eberl. Un regalo accettato di buon grado dall'allora numero uno bianconero.

Ora questa storia di curiose simpatie ha pure una spiegazione dietro. E chissà se il 41enne portiere del PSG, una volta terminata l'avventura parigina, si lancerà in Bundesliga con la maglia del 'suo' Borussia.