Buffon è il più vincente in Europa: nove partite col PSG, nove vittorie

Nove partite giocate col PSG e nove vittorie per Gigi Buffon: nessun giocatore in Europa ha una media così alta.

Gigi Buffon non è un titolare fisso al PSG, ma quando c'è lui a difendere i pali in Ligue 1 i parigini vincono sempre.

Guarda PSG-Strasburgo in diretta streaming gratis su DAZN

La sua percentuale è del 100% e come media non ha rivali in Europa: nove partite giocate, nove vittorie. E' un record per quanto riguarda i top 5 campionati europei.

100% - Tra i giocatori con il 100% di partite vinte nei cinque maggiori campionati europei in corso, Gianluigi Buffon è quello che ha disputato il maggior numero di incontri (nove). Impenetrabile. pic.twitter.com/ybOgeAWon0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) 23 gennaio 2019

E' vero che il PSG in Ligue 1 è imbattuto e ha pareggiato soltanto in due occasioni, ma Buffon può vantare al momento il titolo di giocatore più vincente in Europa in realazione al numero di partite giocate.

L'articolo prosegue qui sotto

La percentuale di vittorie resterebbe del 100% anche allargando il discorso alle coppe, se non fosse per il pareggio del San Paolo in Champions contro il Napoli.

In generale Buffon ha giocato 14 partite stagionali col PSG e ha portato a casa i tre punti in 13 occasioni in tutte le competizioni.