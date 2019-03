Buffon e i trasferimenti mancati a Manchester: "Ferguson mi seguiva, il City mi ha chiamato"

Gianluigi Buffon ha rivelato di aver avuto due volte la possibilità di andare a Manchester, prima allo United e poi al City, ma ha sempre detto no.

A 40 anni, dopo oltre 20 stagioni in Serie A tra Parma e Juventus, Gianluigi Buffon ha scelto di provare un'esperienza all'estero firmando con il PSG. Ma nel corso della sua carriera le occasioni per andare via dall'Italia non gli sono mai mancate.

Il numero uno del club francese ne ha parlato in un'intervista a 'BT Sport', in cui ha confessato di essere stato in passato molto vicino alla Premier League, ma di aver scelto poi di rimanere sempre con la propria squadra.

Il primo a provarci è stato Sir Alex Ferguson, quando Buffon giocava ancora nel Parma ed era agli inizi della sua carriera. Tanto interesse da parte del Manchester United, ma poi il rifiuto.

"Quando ero un ragazzo e giocavo nel Parma, Ferguson mi ha seguito da vicino per due o tre anni e mandava continuamente degli osservatori a monitorarmi. Al tempo, però, Parma era il mio mondo e non me la sentivo di lasciare".

Anche un'altra opportunità è arrivata dalla stessa città, dalla sponda opposta: era stato il Manchester City a bussare alla porta dell'allora portiere della Juventus. Gli 'Sky Blues' avrebbero voluto fare di Buffon il primo acquisto agli inizi dell'avventura sotto la gestione degli sceicchi.

"Ho ricevuto un’offerta dal Manchester City, proprio quando hanno cominciato a costruire la squadra per diventare la più importante squadra europea. Volevano che fossi il primo acquisto ma ho preferito rimanere in bianconero“.

Una scelta che ha ripagato Buffon, che in bianconero ha vinto 7 scudetti di fila, di cui 6 da capitano. Una corsa storica.