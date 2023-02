Buffon e i dubbi sul ‘caso Juve’: “Masochismo o l’antipotere che vuole battere il potere?”

Gianluigi Buffon, in una lunga intervista a ‘La Stampa’, spiega: “Dieci anni come quelli di Andrea Agnelli sono irripetibili”.

Quella di Gianluigi Buffon è stata una carriera straordinaria. In oltre venticinque anni di calcio ad altissimi livelli, si è consacrato non solo come uno dei portieri più forti di ogni tempo, ma anche come uno dei calciatori più longevi della storia del calcio italiano.

A quarantacinque anni (da compiere il prossimo 28 gennaio), è ancora protagonista in campo con la maglia del Parma addosso e punta ad un posto in quei playoff di Serie B che mettono in palio un pass per il ritorno nella massima serie.

Buffon, in una lunga intervista rilasciata a ‘La Stampa’, ha spiegato come sta vivendo questa fase della sua carriera.

“Ma io sono felicissimo così e non pagherei per tornare indietro: dalle consapevolezze conquistate alla gioia della famiglia, sento di avere più soddisfazioni adesso”

Buffon ha ovviamente legato il suo nome alla Juventus, una squadra che oggi sta vivendo un momento delicato figlio della recente penalizzazione subita. Buffon, che nel 2006 visse il ciclone Calciopoli, ha un consiglio da dare ai giocatori bianconeri.

“Di far leva, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover per forza andare in Champions o rimanere accanto al Napoli. È una sfumatura che alleggerisce”.

La leggenda bianconera ha svelato qual è l’idea che si è fatto sulla vicenda.

“Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un’altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella e o è l’antipotere che vuole battere il potere?”.

Buffon è stato straordinario protagonista di un ciclo che si è da poco chiuso: quello di Andrea Agnelli.

“Mi fermo al giudizio del campo, il mio mondo, e dico che dieci anni come quelli del presidente sono irripetibili: passeranno lustri prima che qualcuno possa eguagliarli”.