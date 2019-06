Buffon difende Conte: "Togliere la sua stella? Lui non ha tradito"

Gigi Buffon dopo aver raccontato le attuali sensazioni, con lo sguardo rivolto al futuro, passa a rassegna alcuni personaggi della ai microfoni del 'Corriere dello Sport'.

Si comincia da Antonio Conte e la sua è una difesa a spada tratta verso il suo ex allenatore. La stella di Antonio Conte allo Stadium non deve essere toccata.

" Mi ha fatto male leggere in due o tre occasioni che qualche tifoso juventino aveva chiesto di togliere la stella di Conte dopo il suo passaggio all’ . Per la si è speso fino all’ultima goccia di sudore, mettendo tutto se stesso, da giocatore non si è mai risparmiato per il bene della squadra. Da allenatore se l’è caricata sulle spalle e l’ha trascinata al successo con una lucidità totale e senza soluzione di continuità".

"Le scelte professionali, anche se spiazzanti, non possono sporcare un passato intenso come il suo. Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società".