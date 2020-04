Buffon continua a giocare: in arrivo il rinnovo con la Juventus

Buffon firmerà il rinnovo con la Juventus per un'altra stagione, il portiere non vuole smettere. Chiellini potrebbe prolungare fino al 2022.

L'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto, in campo e fuori, ma il dato è tratto: la carriera da calciatore di Gianluigi Buffon proseguirà almeno per un'altra stagione. Ovviamente in bianconero.

Come anticipato da Goal e confermato oggi da 'Il Corriere della Sera', Buffon ha deico di prolungare il contratto attualmente in scadenza con la tra due mesi.

Nonostante i 42 anni già compiuti e mille battaglie, insomma, il portierone di Carrara non vuole saperne di appendere i guanti al chiodo. Troppo forte ancora il richiamo del campo e la volontà di inseguire gli ultimi traguardi di una carriera irripetibile. Uno tra tutti: la .

Qualche tempo fa, intervenendo su 'Juventus TV', Buffon d'altronde era stato chiarissimo.

"Non smetto perché sto bene . E per avere rispetto dei sogni che avevo da bambino. A quell’età mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di serie C…".

Buffon invece è diventato SuperGigi. Uno dei portieri più forti di sempre. Se non il più forte. Quello di Buffon peraltro non sarà l'unico rinnovo di peso in casa Juventus.

Secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera' è in arrivo anche la firma di Giorgio Chiellini, che dopo aver recuperato brillantemente dal grave infortunio al ginocchio potrebbe prolungare addirittura fino al 2022.