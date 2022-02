Buffon in campo fino a 46 anni: ha rinnovato col Parma fino al 2024

Gigi Buffon non si ferma, né appende scarpini e guanti al chiodo: anzi, con lo stesso entusiasmo di sempre continuerà a giocare fino a 46 anni.

"Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024".

Intervenuto in conferenza stampa allo stadio Tardini, il presidente del Parma, Kyle Krause, ha annunciato il rinnovo del portiere Campione del Mondo 2006.

"E' un grandissimo giocatore, un orgoglio per noi: Gigi ha una grande passione per il Parma, siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno".

📣 @gianluigibuffon rinnova con il @1913parmacalcio fino al 2024! L'annuncio è arrivato nella conferenza odierna del presidente @Kyle_J_Krause pic.twitter.com/YhwF3Gq3A1 — Simone Lorini (@simo_lor) February 28, 2022

L'ex Juventus e PSG, tornato al Parma in estate, ha firmato un contratto fino al 2024, quando come detto compirà 46 anni: un altro traguardo importante per la sua carriera infinita.

Il 2024 segnerà anche i 29 anni della storia calcistica dello stesso Buffon, che ha esordito in Serie A nella stagione 1995/96. Una vita fa.