Bufera su Juan Jesus: potrebbe non essere convocato per Roma-Sampdoria

Dopo aver risposto in modo piccato alla società e ad un tifoso su Instagram, Juan Jesus verrà multato e potrebbe anche non essere convocato.

Come vi abbiamo raccontato, Juan Jesus si è reso protagonista di una particolare controversia su Instagram. Prima ha risposto in modo pungente alla , che non lo inseriva nella foto di un post, poi ha risposto ad un tifoso che lo invitava a lasciare la squadra.

Ebbene, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', adesso potrebbero esserci dure conseguenze per il difensore brasiliano. Juan Jesus sarà sicuramente multato, per il codice interno che vieta l’uso improprio dei social, e forse non sarà convocato da Fonseca per Roma-, ma il danno d’immagine rimane.

Dopo la già difficile situazione che ha avvolto la Roma e Petrachi, nella Capitale non si sentiva certamente il bisogno di un nuovo episodio di 'fuoco amico', che stavolta ha avuto come protagonista Juan Jesus.

Il brasiliano guadagna 2,2 milioni netti all’anno e più di una volta è stato vicino a lasciare i giallorossi, anche se la fine di questa stagione potrebbe essere la volta buona.