Brutto infortunio per Arana: l'ex Atalanta salterà i Mondiali

Il laterale brasiliano ha rimediato la lesione a legamenti, menisco e cartilagine: finisce qui il suo 2022. Le scuse di Carlos Eduardo: "Non volevo".

Guilherme Arana non farà parte della rosa del Brasile di Tite al Mondiale in programma in Qatar. Il laterale sinistro ex Atalanta ha riportare la rottura dei legamenti crociati posteriori e collaterali mediali, oltre alla lacerazione del menisco e della cartilagine del ginocchio sinistro, in seguito a uno scontro di gioco con l'attaccante del Bragantino Carlos Eduardo.

Si conclude anzitempo il 2022 calcistico del calciatore classe 1997, che sta già svolgendo un lavoro di fisioterapia per prepararsi al meglio in vista dell'intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi.

Convocato da Tite nelle ultime sfide amichevoli e di qualificazioni, Arana era considerato dal commissario tecnico del Brasile una delle possibili scelte per il ruolo di terzino sinistro in vista della Coppa del Mondo, in cui la 'Selecao' che esordirà il 24 novembre contro la Serbia.

L'autore del fallo, Carlos Eduardo, si è scusato con Guilherme Arana attraverso un video pubblicato sui canali social e in cui si mostra visibilmente toccato per l'accaduto.

"Voglio scusarmi nuovamente con Guilherme Arana per quanto accaduto. Volevo solo aiutare la mia squadra e il mio intervento con eccessiva foga ha causato il suo infortunio".

L'attaccante del Bragantino ha rivelato di aver inviato un messaggio di scuse ad Arana al termine della partita e di aver chiesto a Keno, suo compagno di squadra al Pyramids, in Egitto, di aggiornarlo sulle condizioni fisiche del terzino sinistro.

"Gli ho mandato un messaggio subito dopo la fine della partita, alle 23, chiedendogli scusa e accertandomi che non fosse niente di grave. Ho chiamato Keno per informarmi su quello che stava succedendo: non era quello che volevo".

Arana è tornato in Brasile nel gennaio 2020, al termine dell'esperienza in Italia con la maglia dell'Atalanta. Sei mesi in cui non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, collezionando appena 4 presenze, prima di tornare in patria e intraprendere una nuova avventura con l'Atletico Mineiro.