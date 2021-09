Bruttissimo fallo su Messi: entrata sulla tibia di Martinez, la 'Pulga' ha rischiato il crack

L'attaccante argentino è stato colpito duramente nel primo tempo della sfida contro il Venezuela con un intervento a gamba tesa sulla tibia sinistra.

Attimi di paura in occasione della sfida, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, tra il Venezuela e l'Argentina. Al 27' del primo tempo, Adrian Martinez fermato Lionel Messi con un bruttissimo fallo, rischiando di far davvero male al numero 30 del Paris Saint-Germain.

Sul dribbling secco di Messi, Martinez - in campo dal 25' al posto dell'infortunato Velazquez - è intervenuto con il piede a martello sulla tibia sinistra della 'Pulga'. Un intervento che poteva costare molto caro all'ex Barcellona.

Leo Messi tiene un corte en la pierna. Debajo de la rodilla. pic.twitter.com/J846DDbVwR — Gastón Edul (@gastonedul) September 3, 2021

Messi è rimasto a terra dolorante per circa quattro minuti, ma dopo i soccorsi dello staff medico dell'Argentina è riucito a rialzarsi e tornare in campo. Il numero 10 ha disputato l'intero match, vinto per 3-1 dalla squadra di Scaloni grazie alle reti di Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Angel Correa.

Nell'occasione è stato decisivo l'intervento del VAR. Dopo l'ammonizione in seguito al fallo, l'arbitro uruguaiano Leodan Gonzalez è stato richiamato al monitor per l'on field review e ha cambiato la sua, con il cartellino rosso per il difensore del Venezuela.