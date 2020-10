Brutte notizie per l'Inter: Ashley Young ancora positivo al Covid-19

Non migliora la situazione di Ashley Young: l'esterno inglese si è sottoposto a un nuovo tampone, scoprendo di non essere ancora guarito.

Niente da fare: la situazione di Ashley Young non migliora. Come rivelano 'Sky Sport' e la 'Gazzetta dello Sport', l'esterno inglese ha scoperto di essere ancora positivo al Covid-19, dopo essere stato colpito dal virus una decina di giorni fa.

Da quell'11 settembre, giorno in cui il tampone effettuato da Young ha svelato la positività dell'esterno dell' , nulla è cambiato. Nuovo tampone effettuato oggi, nuova positività. E altri giorni di isolamento prima di poter tornare a disposizione di Antonio Conte.

Una brutta notizia per l'Inter e per il suo allenatore, che dovranno pazientare ancora prima di riavere Young in rosa. E con lui gli altri elementi trovati positivi al Covid-19, ovvero Gagliardini, Radu e Skriniar.

I due giocatori guariti negli scorsi giorni sono invece Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan: sia l'ex parmense che l'ex cagliaritano possono rimettersi a disposizione di Conte, anche se non potranno farlo già da questa sera contro il Mönchengladbach.