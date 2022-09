Brunori meglio di Toni: 28 goal in un anno solare con la maglia del Palermo

L'attaccante ha trovato il goal anche contro il Genoa, superato il record di Toni. Solo Mbappè ha segnato più di lui nel 2022.

Come Karim Bemzena, meglio di Luca Toni. Lui è Matteo Brunori, attaccante che gioca nel Palermo in Serie B ma il cui cartellino fino a questa estate era di proprietà della Juventus.

Brunori, dopo aver trascinato i rosanero alla promozione, ha iniziato alla grande anche la nuova stagione: goal e assist al debutto contro il Perugia, goal contro l'Ascoli e ancora un goal al Genoa, decisivo per il ritorno alla vittoria del Palermo dopo due sconfitte consecutive.

Adesso quindi le reti realizzate da Brunori nell'anno solare 2022 sono addirittura 28, una in più rispetto a quanto fatto al Palermo da un certo Luca Toni nel 2004. Non solo.

Nel 2022 solo Kylian Mbappé ha segnato più goal di Brunori, 32, mentre Karim Benzema è fermo a 28 come Robert Lewandwski. Il meglio del calcio europeo, insomma.

La storia d'altronde Brunori ha iniziato a scriverla lo scorso febbraio quando dal 2 febbraio al 13 marzo, Brunori è andato in goal 10 volte in 8 partite consecutive superando il record appartenente a Sukru Gulesin, che negli anni Cinquanta si era fermato a quota 9 reti siglate in 7 partite di fila.

Ora il sogno, o forse sarebbe meglio dire l'obiettivo, è vestire un giorno la maglia azzurra della Nazionale. E chissà che la penuria di numeri 9 non spinga Roberto Mancini a farci seriamente un pensierino già dalla prossima convocazione...