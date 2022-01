Bruno Guimaraes vicino al Newcastle: offerta accettata, piaceva anche alla Juve

Una campagna acquisti milionaria per provare a risollevare una classifica complicata e conquistare la salvezza in Premier League. Il Newcastle continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Eddie Howe.

Dopo gli arrivi del terzino Kieran Trippier dall'Atletico Madrid e dell'attaccante Chris Wood dal Burnley, i 'Magpies' sono vicini a un colpo anche a centrocampo. Secondo quanto appreso da GOAL, il Lione ha accettato l'offerta da 40 milioni di euro del Newcastle per Bruno Guimaraes, centrocampista brasiliano classe 1997.

Dopo il sì della società transalpina, ora toccherà al calciatore decidere se accettare la proposta del Newcastle e trasferirsi in Inghilterra o continuare la sua avventura in Ligue 1 con la maglia del Lione, iniziata nel gennaio 2020 dopo il suo arrivo dall'Atletico Paranaense.

Bruno Guimaraes piace molto anche alla Juventus, che nelle scorse settimane ha effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione già in questa sessione di gennaio. Trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 45 milioni di euro è stata la risposta del Lione, con la Juventus che ha preferito non approfondire il discorso.