Bruno Fernandes al Manchester United, ora è ufficiale: allo Sporting 55 miilioni più bonus

Bruno Fernandes è il nuovo acquisto invernale del Manchester United, che verserà nelle casse dello Sporting ben 55 milioni di euro più bonus.

La trattativa era ben avviata da tempo, ma ora è c'è l'annuncio ufficiale: Bruno Fernandes è il grande colpo del per questo calciomercato invernale, i Red Devils pagheranno allo ben 55 milioni di euro più bonus.

Questo l'annuncio apparso sul sito del club inglese a chiusura dell'affare:

"Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Sporting per il trasferimento di Bruno Fernandes. L'affare è soggetto alle visite mediche".

Una cifra importante investita dai Red Devils: un affare che può arrivare fino a un totale di 80 milioni compresi i bonus per l'ex trequartista di e . Alcuni di questi - relativi a minutaggio e presenze in campo - sono facili da soddisfare, per un totale di 10 milioni. Più complicati da raggiungere invece gli altri 15.

Dopo aver dato la caccia al classe '94 la scorsa estate, il Manchester United ha rinviato il discorso a questa sessione invernale per strappare l'ok.

Portato in dal Novara nell'estate del 2012, Bruno Fernandes colleziona 23 presenze con 4 goal conquistando le attenzioni dell'Udinese: ben 95 presenze e 11 reti con la maglia bianconera prima del trasferimento alla Sampdoria.

In maglia blucerchiata non lascia il segno e tenta il rilancio in patria nello Sporting, dove diventa la stella della squadra di Lisbona. 15 reti in 28 presenze nella stagione attuale, ora il primo grande salto in una big.