Bruno Fernandes e il 'flop' in Serie A: "In Italia il trequartista non ha vita facile"

La stella del Manchester United rimpiange Francesco Guidolin, suo allenatore all'Udinese: "Avevo trovato un vero maestro".

L'Italia non ha conosciuto la sua versione migliore, colpa di un'esperienza e di un fisico da affinare: Bruno Fernandes è uno dei rimpianti maggiori di Novara, Sampdoria e Udinese, i tre club italiani che ebbero modo di averlo tra le proprie fila alcuni anni fa.

Oggi, a 26 anni, il trequartista portoghese è a tutti gli effetti una star del calcio mondiale: allo Sporting in patria ha vissuto una crescita esponenziale che gli è valsa la chiamata del Manchester United, dove si è imposto rapidamente sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer.

Stasera sarà in campo contro il Milan nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, uno dei pericoli maggiori per la difesa rossonera che dovrà guardarsi attentamente soprattutto dai suoi calci piazzati, punto di forza di un bagaglio tecnico illimitato.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Bruno Fernandes ha ricordato l'avventura italiana e le differenze abissali tra i tempi di allora e l'era d'oro attuale.

"Ero giovanissimo, dovevo completare la crescita fisica, passavo da un paese all’altro. In Italia non mi sono affermato completamente perché la figura del trequartista nel vostro calcio non ha vita facile. La storia di Dybala mi pare illuminante. Tutti si aspettano qualcosa di speciale da lui, ma si è sempre severi nei suoi confronti".

Il miglior Bruno Fernandes, forse, si è visto all'Udinese di Francesco Guidolin: per il tecnico veneto solo elogi, con un pizzico di rammarico per quello che avrebbe potuto essere e invece non è stato.

"Udine è stata, anche per gli anni trascorsi in Friuli, la tappa più importante, ma il cambio di allenatori non mi aiutò. Peccato, perché avevo trovato un vero maestro. Chi? Francesco Guidolin. Se avessi trascorso più tempo con lui, forse sarebbe andata diversamente".

Il presente si chiama Manchester United-Milan: due squadre dall'enorme blasone, accomunate dalla voglia di tornare ad altissimi livelli dopo un periodo di vacche magre.