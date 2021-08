Bruno Fernandes e Pogba show: tripletta e 4 assist all'esordio del Manchester United

Il portoghese e il francese assoluti protagonisti dell'esordio del Manchester United in Premier League contro il Leeds.

Esistono inizi peggiori: il Manchester United riaccoglie i suoi tifosi, al completo a Old Trafford, con una prestazione maiuscola che apre la nuova stagione in Premier League tra sorrisi e applausi. Tutti meritati.

La squadra di Ole Gunnar Solskjær ha vinto contro il Leeds di Marcelo Bielsa con il risultato di 5-1 nella giornata dell'ufficializzazione di Raphael Varane come nuovo giocatore dei Red Devils, ma i riflettori sono tutti per Bruno Fernandes e Paul Pogba.

Il portoghese ha inaugurato il nuovo campionato con una tripletta (al 30', al 54' e al 60') e più in generale la solita prova incisiva, che lo ha reso uno dei leader della squadra: il francese, invece, a lungo chiacchierato nelle scorse settimane anche in chiave mercato, ha lasciato il segno con numeri non indifferenti.

Sono, infatti, 4 gli assist messi a referto da Pogba (su Bruno, Greenwood, ancora Bruno e Fred), che apre la nuova stagione proprio come ha disputato gli Europei con la Francia, quest'estate: tra i migliori.

4 - Paul Pogba è il 7º giocatore differente ad aver servito quattro assist in una singola partita di Premier League, il primo con il Man Utd. Il francese aveva registrato solo tre passaggi vincenti in 26 partite di campionato nella scorsa stagione. Fantastico. #MUNLEE https://t.co/b3O9VLPtlA — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 14, 2021

Diventa anche il primo giocatore del Manchester United ad effettuare 4 assist in una singola partita di Premier League, il settimo nella storia del campionato. Al momento del cambio esce tra gli applausi di un Old Trafford finalmente pieno: senz'altro fortunato ad essere stato presente a due delle prove più incisive del recente passato.