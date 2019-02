Bruno Alves rinnova con il Parma fino al 2020: ora è ufficiale

Dopo aver restitito alle avances delle big nel mercato invernale, il Parma ha rinnovato il contratto di Bruno Alves fino al 2020.

Bruno Alves non lascia, anzi raddoppia. Il centrale portoghese dopo essere rimasto nonostante le lusinghe di molte squadre, ha rinnovato il proprio contratto con il Parma fino al 30 giugno 2020. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio tramite i canali ufficiali del club emiliano.

Il contratto dell'ex Zenit e Fenerbahce andava in scadenza al 30 giugno 2019, un termine che lo aveva reso appetibile per diverse squadre. A pensarci sarebbe stata soprattutto la Juventus, falcidiata dagli infortuni in difesa.

Il Parma avrebbe però fatto muro, avendo già in testa l'idea di rinnovare il contratto di Bruno Alves, arrivato in estate ma subito insignito della fascia di capitano. La sua esperienza è stata fin qui decisiva per portare il Parma a ridosso della zona Europa League e con un ampio margine sulla zona retrocessione.

Il classe 1981, 20 presenze e 2 goal in Serie A in questa stagione, ha parlato al sito ufficiale del Parma dopo il rinnovo esprimendo tutta la sua soddisfazione per la stagione.