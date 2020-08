Brozovic piccato su Instagram: "Il tuo futuro lontano da Milano", "Speriamo"

Marcelo Brozovic ha risposto con una certa irritazione sui social a un tifoso che si augurava un suo addio dall'Inter: "Speriamo". Sostenitori divisi.

Epic Brozo per alcuni, giocatore da cedere per altri. È il destino eterno di Marcelo Brozovic, sin da quando il croato dell' giocava qualche metro più avanti, nel ruolo di trequartista. Poi lo spostamento davanti alla difesa, il suo vero ruolo, ma alcuni difetti sono rimasti. Così come una certa irritazione da parte dei tifosi.

Irritazione cresciuta dopo la finale di persa venerdì sera contro il , nella quale Brozovic non si è espresso a buoni livelli. E così qualcuno ha deciso di sfogarsi sui social contro il proprio centrocampista, con tanto di risposta piccata dello stesso giocatore.

"Buone vacanze mezzo giocatore, speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano". "Speriamo". Altre squadre

Questo è il botta e risposta tra Brozovic e un sostenitore dell'Inter, che ha commentato l'ultimo post Instagram del croato, in partenza assieme alla famiglia per le vacanze. E il mondo Inter, perlomeno quello della sua gente, si è spaccato.

Tanti i commenti contro Brozovic, non soltanto per il commento ritenuto inappropriato ma anche per la prestazione non esaltante di Colonia. Tanti anche i commenti a favore da parte di chi spera in una sua permanenza. Amato-odiato: è il destino di epic Brozo.