Brozovic non recupera dopo l'infortunio di Liverpool: il croato salta Torino-Inter

Marcelo Brozovic non ci sarà all'Olimpico Grande Torino. Il centrocampista croato non sarà a disposizione del suo allenatore Simone Inzaghi in occasione della sfida tra il Torino di Ivan Juric e l'Inter a causa dell'affaticamento muscolare al polpaccio destro rimediato in occasione della sfida contro il Liverpool, ad Anfield.

Come riferisce 'Sky Sport', Brozovic ha lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile con la sua auto e non con il pullman che porterà la squadra di Inzaghi a Torino.

Il croato ha svolto solamente una parte dell'allenamento di oggi con il resto del gruppo. Dopo l'esito negativo degli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di giovedì, i nerazzurri hanno provato fino all'ultimo a recuperarlo in vista della difficile trasferta sul campo dei granata.

"Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di oggi. I controlli hanno avuto esito negativo" la nota della società, pubblicata sul sito ufficiale.

Dopo aver accusato il fastidio al polpaccio al 70' del match contro il Liverpool, Brozovic ha lasciato il campo - nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League - quattro minuti più tardi, con Gagliardini che ha preso il suo posto.

Simone Inzaghi potrebbe lanciare dal 1' Matias Vecino nel ruolo di regista, con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. L'uruguaiano si candida per sostituire Brozovic nella sfida contro il Torino. Nelle gare contro Sassuolo in campionato ed Empoli in Coppa Italia fu Barella a sostituire il croato: questa volta, però, l'allenatore dell'Inter potrebbe optare per una scelta tutta nuova.