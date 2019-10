Brozovic, gioia nel giorno di Inter-Juventus: è nato il figlio Rafael

Marcelo Brozovic è diventato per la seconda volta papà. A poche ore da Inter-Juventus, la moglie Silvija ha dato alla luce Rafael.

Al di là di come andrà a finire il super match di campionato che questa sera metterà di fronte e , quella di Marcelo Brozovic sarà comunque una domenica indimenticabile.

Il centrocampista nerazzurro infatti, nelle scorse ore è diventato per la seconda volta papà. Sua moglie Silvija nelle scorse ore ha dato alla luce il piccolo Rafael.

Ad annunciarlo è stata l’Inter che, attraverso un post apparso sul proprio profilo Twitter, si è voluto congratulare con la famiglia Brozovic.

| BENVENUTO



Fiocco azzurro in casa #Brozovic: è nato questa mattina Rafael, secondogenito di Marcelo!



Congratulazioni da parte di tutta la famiglia nerazzurra! — Inter (@Inter) October 6, 2019

Per Brozovic, uno dei giocatori dell’Inter più in forma in questo primo scorso stagione, il modo migliore in assoluto per avvicinarsi al Derby d’.