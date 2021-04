Brozovic e Bastoni squalificati: quale partita salteranno e cosa succede al fantacalcio

Ammoniti nel finale di Bologna-Inter, Brozovic e Bastoni salteranno il recupero di mercoledì contro il Sassuolo per squalifica.

La capolista Inter , dopo il successo di misura in casa del Bologna , si prepara al recupero infrasettimanale contro il Sassuolo che si giocherà mercoledì 7 aprile alle ore 18.45, a San Siro. Se di un match point non si tratta, poco ci manca.

I nerazzurri guidati da Antonio Conte , in caso di vittoria contro i neroverdi, scalerebbero ulteriormente il solco volando a +11 sul Milan secondo e +13 sull'Atalanta terza . In attesa di conoscere il verdetto dell'altro recupero Juventus-Napoli , in programma a Torino in contemporanea con il match di Milano.

Contro la truppa neroverde allenata da Roberto De Zerbi , l'Inter dovrà fare i conti con un paio di defezioni importanti: Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni - già in diffida prima della gara del Dall'Ara - sono stati ammoniti nelle battute finali di partita.

Da regolamento scatta in automatico la squalifica per una giornata da scontare nell'impegno successivo. Di conseguenza i due calciatori salteranno Inter-Sassuolo.

Una buona notizia, insomma, per chi aveva il 6 politico al Fantacalcio, brutta invece per coloro che aspettavano i voti del recupero per completare la giornata.

Le caselle lasciate vuote dal croato e dal nazionale azzurro dovrebbero essere occupate da Roberto Gagliardini in mediana, mentre a completare il pacchetto arretrato potrebbe esserci Matteo Darmian o in alternativa Danilo D'Ambrosio , guarito dal Covid-19.