Brooke Norton-Cuffy: il giovane terzino dell'Arsenal che vuole diventare uno dei migliori in Europa

Il 18enne ha impressionato tutti finora nelle sue esperienze in prestito in Inghilterra e continua il suo percorso di crescita.

Per capire un po’ la mentalità di Brooke Norton-Cuffy, basta dare un'occhiata al numero sulla maglia che indossa in questa stagione al Rotherham United. Il terzino destro, in prestito annuale dall’Arsenal, ha preso la 10 dei Millers, numero chiaramente riservato ai fantasisti, a chi con la palla al piede ha il compito di far accadere qualcosa.

Norton-Cuffy, quindi, era consapevole che la sua decisione di prendere la 10 avrebbe spiazzato qualcuno, ma il difensore 18enne era felice proprio per questo motivo.

“Ho preso la 10 per mettermi un po’ di pressione”, spiega il difensore in un’intervista esclusiva a GOAL.

“Sapevo che se avessi indossato quella maglia avrei dovuto giocare bene, avanzare di più e fare più dei miei soliti compiti difensivi. Penso che mettendomi pressione posso ottenere il meglio: voglio uscire dalla mia comfort zone perché quando sono sotto pressione gioco meglio”.

“Quando ti metti in situazioni scomode impari di più”, aggiunge Norton-Cuffy. “Sapevo che prendere la 10 avrebbe suscitato diverse reazioni, ma devo fare uno step in più in questa stagione, dando il mio contributo alla squadra”.

Lo ha fatto durante le sue prime settimane in Championship: il ragazzo è partito da titolare in tutte le ultime quattro partite del Rotherham e contro il Sunderland è stato votato Man of the Match dai tifosi, ottenendo oltre l’80% dei voti.

La sua esperienza nel nuovo club è iniziata in maniera impressionante, ma non è stata una sorpresa per chi lo ha visto giocare in prestito al Lincoln City in League One nella seconda metà della scorsa stagione. Resta impressionante, per qualcuno, la capacità con cui si è adattato al calcio professionistico, ma spiega perché l’Arsenal gli ha rinnovato il contratto un mese fa.

Spiega anche perché era così convinto di andare a giocare in prestito, piuttosto che rimanere a Londra a giocare con l’Under 23 dei Gunners.

“Ho sempre saputo che sarei andato in prestito: il calcio U23 è buono, ma ho già avuto esperienze nel calcio professionistico e non avevo intenzione di non continuare su questa linea. Quindi, appena il mio prestito con il Lincoln è scaduto, ho deciso di andare di nuovo via. Mi sono seduto con lo staff dell’Arsenal e Per Mertesacker (l’allenatore dell’Academy dell’Arsenal) è sembrato molto convinto. Il mio primo incontro è stato con lui e Ben Knapper (il responsabile dei prestiti). Ci siamo seduti e ho detto loro che volevo tornare in prestito, così abbiamo iniziato a discutere dei vari club e della migliore soluzione”.

Getty Images

Diversi club erano interessati ad ingaggiare Norton-Cuffy, che ha vinto il Campionato Europeo U19 con l'Inghilterra in estate, ma il Rotherham è presto sembrato la soluzione principale.

Il difensore è stato ceduto dopo i colloqui con l’allenatore Paul Warne, con l'Arsenal felice di dare il via libera all’affate. Ora, a poco meno di tre settimane dal suo trasferimento, il prestito di Norton-Cuffy sta dando i suoi frutti.

"Non sono sicuro se sia il campionato, o il club in cui mi trovo in questo momento, ma l'allenamento è intenso", ha detto. "È fatto da un sacco di corsa, un sacco di lavoro sul corpo, soprattutto perché sto giocando a tutta fascia. Sento che sarà molto più difficile. In League One, se perdi la palla o commetti uno sciocco errore, a volte non vieni punito. Ma se commetti errori stupidi in questo campionato”.

“La League One della scorsa stagione è stata un buon passo avanti rispetto al calcio U23, ma cerco sempre di migliorare: penso che avessi solo bisogno di salire di nuovo di livello”.

Getty Images

Tuttavia, si è allenato con la prima squadra in numerose occasioni e ha trascorso molto tempo a lavorarci all'inizio di quest'estate mentre il suo trasferimento in prestito era in fase di definizione.

Allora, com'è una sessione di allenamento Arteta?

"La cura dei dettagli è semplicemente fuori dal mondo" ha affermato Norton-Cuffy. "Sono solo i piccoli dettagli a fare una così grande differenza. Certo, farai errori e cose del genere, ma non c'è molto spazio per gli sbagli. Ogni passaggio deve essere sul lato destro, il tuo tocco deve essere lontano dal difensore, la tua distanza in possesso palla e senza palla è fondamentale. Devi essere nella posizione giusta e devi giocare per la squadra, non puoi giocare solo per te stesso. Tutto ciò che fa ha uno scopo e quando vai laggiù si assicura che tu lo capisca".

Per Norton-Cuffy in questo momento, tuttavia, la priorità è Rotherham, non l'Arsenal. L'adolescente è determinato a sfruttare ogni secondo in questa stagione, cerdando di continuare con quanto fatto nel 2022. "Voglio raggiungere il mio potenziale, o andare al di là" ha detto. "Nella mia carriera, voglio essere un fuoriclasse in una massima serie in Europa, voglio vincere più trofei possibile".

